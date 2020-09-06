Агент Мирзова рассказал о переговорах по возможному трансферу игрока в "Урал"

Агент полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова Александр Клюев рассказал о переговорах по возможному трансфера его клиента в "Урал".

Ранее президент екатеринбургского клуба заявил, что готов взять игрока.

"Да, действительно, "Урал" уже договорился со "Спартаком". У нас пока все в процессе. Мы с Резиуаном определимся точно, все решится на следующей неделе", - цитирует Клюева "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне 27-летний футболист провел на поле лишь 2 минуты за "Спартак".