Агент Мирзова рассказал о переговорах по возможному трансферу игрока в "Урал"

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Агент Мирзова рассказал о переговорах по возможному трансферу игрока в "Урал"

Агент полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова Александр Клюев рассказал о переговорах по возможному трансфера его клиента в "Урал".

Ранее президент екатеринбургского клуба заявил, что готов взять игрока.

"Да, действительно, "Урал" уже договорился со "Спартаком". У нас пока все в процессе. Мы с Резиуаном определимся точно, все решится на следующей неделе", - цитирует Клюева "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне 27-летний футболист провел на поле лишь 2 минуты за "Спартак".

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