Агент Мирзова высказался о будущем игрока в "Спартаке"

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Агент Мирзова высказался о будущем игрока в "Спартаке"

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

Александр Клюев, агент полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова, сообщил, что его клиент поедет на первый предсезонный сбор московского клуба.

"Мирзов возвращается в "Спартак" и работает только с ним. На данный момент у него остался год контракта с "красно-белыми". Резиуан едет вместе с командой на сборы в Австрию, а после работает с основой. Решение оставить Мирзова в "Спартаке" приняло руководство клуба", — приводит слова Клюева "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне 27-летний Мирзов выступал за "Химки" на правах аренды. В составе подмосковного клуба он провел 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Спартак" назвал "Химкам" стоимость Мирзова. | http://soccernews.ru
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