Агент Мирзова высказался о возможном уходе хавбека из "Спартака"



Александр Клюев, агент полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова, опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в тульский "Арсенал" на правах аренды.

"Это полный бред. Сейчас Резиуан находится в отпуске, после чего в составе "Спартака" начнет подготовку ко второй части чемпионата. Поэтому могу сказать только одно: не нужно распространять чушь", - приводит слова Клюева "Чемпионат".

Стоит отметить, что в прошлом сезоне хавбек выступал за "Арсенал" на правах аренды. Летом 2019 года он перешел в "Спартак" из "Ростова" за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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