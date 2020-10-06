Агент Мижигурскис рассказал, чем занимается в "Спартаке" жена Федуна
Валерюс Мижигурскис, агент защитника "Спартака" Николая Рассказова, рассказал, чем занимается в клубе Зарема Салихова - жены владельца "красно-белых" Леонида Федуна.
"Женщина, которая переживает за то, чтобы Леонида Арнольдовича не обманывали. Пытается контролировать всю финансовую составляющую в клубе. Человек, который переживает за дело своего мужа.
Как я понял, основная деятельность и то, чего она хочет добиться, – это стабилизация клуба, чтобы в нем не было финансовых махинаций", - приводит слова Мижигурскиса "РБ-Спорт".
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