Агент Мижигурскис рассказал, как Смородская отказалась покупать Коутиньо в "Локомотив"

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Агент Мижигурскис рассказал, как Смородская отказалась покупать Коутиньо в "Локомотив"Фото: The Times

Агент Валериюс Мижигурскис рассказал, что в свое время хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступавший тогда за "Интер", мог оказаться в "Локомотиве".

"Это было очень давно, когда должность спортдира "Локомотива" занимал Кирилл Котов. Мы вместе с ним росли в академии в одной группе, у нас были прекрасные отношения.

Тогда был разговор с агентом из Италии. Коутиньо не имел игровой практики в "Интере", молодой еще был. Его реально было приобрести за небольшие деньги - около 12 миллионов евро. А "Локомотив" был готов предложить 10 миллионов. Однако в итоге Ольга Юрьевна Смородская посчитала, что это дорого", - цитирует агента "Матч ТВ".

Смородская с 2010 по 2016 год являлась президентом "Локомотива",

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