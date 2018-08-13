Агент Модрича анонсировал переход своего клиента в "Интер"

Агент полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича Марко Налетилич анонсировал переход своего клиента в миланский "Интер".

"Тот факт, что "Интер" пытался его подписать, а Модрич принял это во внимание, показывает влияние перехода Криштиану Роналду в итальянский футбол. По какой-то причине Модрич хочет стать звездой в Серии А с "Интером". Давайте посмотрим. Я считаю, что рано или поздно Лука сыграет в Италии. Как и многие хорваты его возраста, он вырос, наблюдая за итальянским футболом", - цитирует Налетилича Tuttosport.

Напомним, Спаллетти усомнился в переходе Модрича в "Интер". | soccernews.ru