Агент Модрича анонсировал переход своего клиента в "Интер"

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Агент Модрича анонсировал переход своего клиента в "Интер"Агент полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича Марко Налетилич анонсировал переход своего клиента в миланский "Интер".

"Тот факт, что "Интер" пытался его подписать, а Модрич принял это во внимание, показывает влияние перехода Криштиану Роналду в итальянский футбол. По какой-то причине Модрич хочет стать звездой в Серии А с "Интером". Давайте посмотрим. Я считаю, что рано или поздно Лука сыграет в Италии. Как и многие хорваты его возраста, он вырос, наблюдая за итальянским футболом", - цитирует Налетилича Tuttosport.

Напомним, Спаллетти усомнился в переходе Модрича в "Интер". | soccernews.ru

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