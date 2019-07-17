Агент Модрича контактировал с "Миланом"

Накануне состоялась встреча агента полузащитника "Реала" Луки Модрича и представителей "Милана".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Владо Лемич контактировал с кем-то из руководства "россонери" во время визита в Италию.

Ранее "Милан" предметно интересовался 33-летним хорватом, однако клуб понимает, что им не по карману зарплата футболиста в размере 12,5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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