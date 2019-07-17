Агент Модрича контактировал с "Миланом"

Теги реал мадридмиланлука модрич

Агент Модрича контактировал с "Миланом"

Накануне состоялась встреча агента полузащитника "Реала" Луки Модрича и представителей "Милана".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Владо Лемич контактировал с кем-то из руководства "россонери" во время визита в Италию.

Ранее "Милан" предметно интересовался 33-летним хорватом, однако клуб понимает, что им не по карману зарплата футболиста в размере 12,5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" опередила "Милан" в гонке за полузащитником "Фиорентины". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" купит Мирзова за 4 миллиона евро

"Спартак" купит Мирзова за 4 миллиона евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов