Агент Модрича контактировал с "Миланом"
Накануне состоялась встреча агента полузащитника "Реала" Луки Модрича и представителей "Милана".
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Владо Лемич контактировал с кем-то из руководства "россонери" во время визита в Италию.
Ранее "Милан" предметно интересовался 33-летним хорватом, однако клуб понимает, что им не по карману зарплата футболиста в размере 12,5 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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