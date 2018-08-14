Агент Модрича намерен добиться трансфера своего клиента в "Интер"

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Агент Модрича намерен добиться трансфера своего клиента в "Интер"Агент полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича намерен добиться трансфера своего клиента в миланский "Интер".

Так, по сведениям известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио представитель 32-летнего хавбека намерен сделать все возможное со своей стороны, чтобы хорват таки перебрался до закрытия текущего трансферного окна в Серии А, а именно до ближайшей пятницы, на "Джузеппе Меацца".

Напомним,  сразу семь игроков "Реала" могут выиграть Суперкубок УЕФА в четвертый раз: это рекорд турнира. | soccernews.ru

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