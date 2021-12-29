Агент Модрича прокомментировал возможный трансфер Захаряна в "Реал"

Фото: инстаграм Захаряна/Автор неизвестен

Агент хавбека мадридского "Реала" Луки Модрича Владо Лемич прокомментировал слухи о своем участии в переговорах королевского клуба по полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну.

"В последний раз я был в России три года назад. Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете, и не участвую в связанных с ним сделках.

Я даже ни разу не разговаривал с Бувачем", – сказал Лемич.

Ранее сообщалось, что Лемич, а также бывший спортивный директор "сливочных" Предраг Миятович и сербский агент Срджан Еремич представляют "Реал" в переговорах.

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