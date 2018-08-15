Агент Модрича встретится с руководством "Реала"

Теги реал мадридфлорентино пересинтер миланлука модрич

Агент Модрича встретится с руководством "Реала"Агент полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича Владо Лемич встретится с руководством королевского клуба.

Как информирует El Mundo Deportivo, представитель 32-летнего хавбека в течение ближайших нескольких часов отправится в офисы "сливочных", чтобы убедить их президента Флорентино Переса отпустить его клиента в миланский "Интер".

Напомним,  Перес готов в полтора раза поднять зарплату Модричу. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов