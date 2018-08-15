Агент Модрича встретится с руководством "Реала"

Агент полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича Владо Лемич встретится с руководством королевского клуба.

Как информирует El Mundo Deportivo, представитель 32-летнего хавбека в течение ближайших нескольких часов отправится в офисы "сливочных", чтобы убедить их президента Флорентино Переса отпустить его клиента в миланский "Интер".

Напомним, Перес готов в полтора раза поднять зарплату Модричу. | soccernews.ru