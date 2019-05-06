Агент Мохаммади: "Не исключено, что Миланд может оказаться в "Зените"

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Агент Мохаммади: "Не исключено, что Миланд может оказаться в "Зените"

Представитель игрока "Ахмата" Милада Мохаммади Шандор Варга рассказал, что думает об информации о том, что "Зенит" намерен купить его клиента. Об этом сообщает Sport24.ru.

"Я пока не буду это комментировать. Я сейчас в России, нужно немного подождать. Однако не исключено, что Миланд может оказаться в Питере. "Зенит" недавно стал чемпионом, туда все хотят перейти. Мохаммади интересуются и другие клубы. Пока не хочу больше ничего говорить", - сказал агент.

Ранее стало известно, что "Зенит" хочет этим летом приобрести 25-летнего иранца.

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"Зенит" хочет купить защитника "Ахмата" Мохаммади

"Зенит" хочет купить защитника "Ахмата" Мохаммади

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