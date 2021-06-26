Агент Монтеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Теги цска москвамонтеррейсесар монтес

Агент Монтеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Фото инстаграм jasibfans

Гелу Родригес, агент центрального защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса, прокомментировал слухи, сватающие его клиента в московский ЦСКА.

"Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали", - цитирует агента "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что армейцы могут купить 24-летнего мексиканца за 8,4 миллиона евро.

Монтес является воспитанником "Монтеррея", сыграл 217 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

Не пропустите: В ЦСКА прокомментировали будущее Гайча. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов