Агент Монтеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
Фото инстаграм jasibfans
Гелу Родригес, агент центрального защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса, прокомментировал слухи, сватающие его клиента в московский ЦСКА.
"Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали", - цитирует агента "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что армейцы могут купить 24-летнего мексиканца за 8,4 миллиона евро.
Монтес является воспитанником "Монтеррея", сыграл 217 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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