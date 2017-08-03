Агент: "Мор станет игроком "Наполи" или "Ромы"

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Агент: "Мор станет игроком "Наполи" или "Ромы"
Агент турецкого полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Мора Мустафа Озкан заявил, что его клиент переедет в Италию.

"Эмре будет играть в Италии. Мы проведем переговоры с "Наполи" и "Ромой". Все решится в ближайшие два дня. Он перейдет в один из этих двух клубов", - цитирует Озкана Football Italia.

По некоторым данным, итальянские клубы готовы заплатить за хавбека порядка 20 миллионов евро.

20-летний Мор выступает за "Боруссию" с 2016 года, провел за клуб 19 матчей и забил 1 гол.

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