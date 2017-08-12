Агент Мора рассказал о ходе переговоров с "Интером"

Мустафа Озкан, являющийся агентом хавбека дортмундской "Боруссии" Эмре Мора, поделился информацией о возможном переходе своего клиента в "Интер".

"Разногласий касательно размера комиссии между нами нет. Переговоры по Эмре Мору продолжаются, на данном этапе их ведут между собой представители клубов.

"Интер" - это большой клуб, один из лучших в Европе. Будет ли сделка закрыта в ближайшие несколько дней? Возможно. Давайте просто посмотрим, что будет дальше" - приводит слова агента Tuttomercatoweb.

В прошлом сезоне Мор провел 19 матчей, отметился одним голом и 3 ассистами.

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