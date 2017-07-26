Агент Мораты: "Альваро не перешел в "Милан" из-за фанатов "Ювентуса"

Агент новичка "Челси" Альваро Мораты Беппе Боццо заявил, что его клиент отказался переходить в "Милан".

"Альваро был не прочь перейти в "Милан", но он отказался от перехода из-за любви фанатов "Ювентуса". Его поразило отношение фанатов после финального матча Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл "Ювентус". Из-за этого Мората передумал переходить в "Милан" и стал игроком "Челси", - цитирует Боццо Tuttosport.

Напомним, что 24-летний Мората перешел в "Челси" из "Реала" за 65 миллионов евро.

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