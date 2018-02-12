Агент: "Можем ли увидеть Бэйла в Италии? Никогда не говори никогда"

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Агент: "Можем ли увидеть Бэйла в Италии? Никогда не говори никогда"Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался о возможном переезде своего клиента в итальянскую Серию А.

"Можем ли мы увидеть Гарета Бэйла в Италии? Он счастлив в "Реале". Конечно же, никогда не говори никогда, но искренне, я думаю, что ни один итальянский клуб не может позволить себе приобрести Бэйла", - цитирует Барнетта Tuttosport.

Напомним, Марсело высказался о слухах, которые приписывают недовольство Роналду его положением в "Реале". | soccernews.ru

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