Агент: "Можем ли увидеть Бэйла в Италии? Никогда не говори никогда"

Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался о возможном переезде своего клиента в итальянскую Серию А.

" Можем ли мы увидеть Гарета Бэйла в Италии? Он счастлив в "Реале". Конечно же, никогда не говори никогда, но искренне, я думаю, что ни один итальянский клуб не может позволить себе приобрести Бэйла ", - цитирует Барнетта Tuttosport.

Напомним, Марсело высказался о слухах, которые приписывают недовольство Роналду его положением в "Реале". | soccernews.ru