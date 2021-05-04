Агент Мрзляка отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

Фото: инстаграм Филипа Мрзяка/Автор неизвестен

Марсель Качинари, агент хорватского полузащитника "Уфы" Филипа Мрзляка, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.

"Это нормально, что после первой части сезона некоторые российские клубы следят за Филипом. Однако сейчас он сконцентрирован успешно завершить сезон с "Уфой". Сейчас он сделает все, чтобы команда осталась в РПЛ", - приводит слова Качинари "Спорт-Экспресс".

28-летний Мрзляк выступает за "Уфу" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за уфимский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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