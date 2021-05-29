Агент Мухина высказался о переходе игрока из "Локомотива" в ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Вадим Шпинев, агент полузащитника сборной России Максима Мухина, дал комментарий по поводу трансфера своего клиента.
Напомним, что в пятницу 19-летний футболист перешёл из "Локомотива" в ЦСКА за 170 тысяч евро.
"Сделку между двумя клубами я как представитель Максима Мухина комментировать не могу: это всё же конфиденциальная договорённость между ЦСКА и "Локо". Хочу поблагодарить Марко Николича и весь тренерский штаб "железнодорожников" за доверие и прогрессивность взглядов. Не секрет, что ЦСКА - клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Сейчас у ЦСКА важнейший период перестройки и формирования новых сочетаний, и я знаю, что Максим сделает всё, чтобы становиться сильнее каждый день и делать сильнее свою новую команду, приносить максимальную пользу армейцам. Максим не любит много говорить, всё доказывает игрой. И я придерживаюсь такой же позиции.
Единственное, что ещё хотел бы отметить, - Максим уже был на просмотре в ЦСКА в 2018 году. Макс тогда очень понравился армейцам, но странности в исполнении человека, который представлял его интересы в тот момент, мы с Максом комментировать не хотим. Тогда не по футбольным причинам не сложилось - но сложилось сейчас. Значит, так было нужно", - сказал Шпинев.
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