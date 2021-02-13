Агент Мурило отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Локомотива"

Лукас Минейро, агент защитника "Локомотива" Мурило Серкейры, заявил, что ничего не знает о планах московского клуба продать его клиента.

"Я не знаю о намерении клуба продать Мурило летом. И должны ли они говорить? Моя коммерческая работа не зависит от того, хочет ли клуб его продать или нет", - отметил агент.

Ранее сообщалось, что "железнодорожники" готовы продать 23-летнего футболиста в случае поступления выгодного предложения.

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 2,5 миллиона евро. На него претендуют клубы из Примеры и Серии А.

В текущем сезоне Мурило сыграл за "Локомотив" 24 матча и забил 2 гола.

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