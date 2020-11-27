Агент Мурило подтвердил интерес к игроку из Европы

Центральный защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра может сменить команду уже в январе.

Ранее сообщалось, что на бразильца претендуют клубы из Примеры и Серии А.

"А вы сомневались? Сейчас многие клубы звонят и хотят информации. Если для обеих сторон нарисуют хорошее предложение, то Мурило может уйти из "Локомотива" зимой. Почему бы и нет?" - сказал агент футболиста Лукас Минейро.

Мурило выступает за "железнодорожников" с лета 2019 года, сыграл 52 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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