Агент Мурило подтвердил интерес к игроку из Европы
Центральный защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра может сменить команду уже в январе.
Ранее сообщалось, что на бразильца претендуют клубы из Примеры и Серии А.
"А вы сомневались? Сейчас многие клубы звонят и хотят информации. Если для обеих сторон нарисуют хорошее предложение, то Мурило может уйти из "Локомотива" зимой. Почему бы и нет?" - сказал агент футболиста Лукас Минейро.
Мурило выступает за "железнодорожников" с лета 2019 года, сыграл 52 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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