Агент Мусы не исключил возвращения Ахмеда в ЦСКА
Тони Харрис, агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы, поделился мнением о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
"Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию", - приводит слова Харриса "Спорт-Экспресс".
В настоящее время 28-летний Муса является свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно. Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы, а также в 2018 году. Всего он провел за российский клуб 184 матча во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 33 результативные передачи.
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