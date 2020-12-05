Агент Мусы опроверг подписание контракта с "Галатасараем"
Тони Харрис, агент бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусы, заявил, что информация о заключении контракта между его клиентом и "Галатасараем" не соответствует действителньости.
"Просто слухи... Муса не подписывал контракт ни с одним из клубов, но скоро это произойдёт", - сказал агент.
Напомним, что нигериец перейдёт в новый клуб бесплатно, поскольку является свободным агентом.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18, сыграл 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 ассиста.
Не пропустите: Агент Мусы отреагировал на информацию о договорённости с ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
Агент Ди Марии ведёт переговоры с двумя клубами
-
Главные новости дня: 4 декабря
-
ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года
-
Директора "Ювентуса" Паратичи обвиняют в попытке договориться насчет экзамена по итальянскому языку для Суареса
-
Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN
Лента новостей
-
Что посмотреть на выходных? Зидан против Лопетеги, дерби Северного Лондона и еще 2 ТОП-матча
-
"Реал" теряет Мариано
-
Агент Ди Марии ведёт переговоры с двумя клубами
-
"Валенсия" заключила новый контракт с 18-летним американцем
-
"Интер" возобновил интерес к Алонсо
-
Смолов прокомментировал перенесённую операцию на плече
-
1
Агент Мусы опроверг подписание контракта с "Галатасараем"
-
Аллегри назвал чемпионат, в котором хочет работать
-
"Спартак" показал отбор в исполнении Тедеско на тренировке
-
1
Главные новости дня: 4 декабря
-
Временный президент "Барселоны": "Я не говорил, что продал бы Месси"
-
1
Черчесов выбрал лучшего молодого футболиста РПЛ 2020 года
-
1
ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года
-
"Марсель" победил "Ним" в матче Лиги 1
-
"Атлетик" проиграл "Сельте" в матче Примеры
-
Облак - лучший голкипер текущего сезона топ-5 лиг Европы по количеству сухих матчей
-
"Герта" обыграла "Унион" в берлинском дерби
-
Зидан лично участвует в переговорах с Собослаи
-
Стала известна дата возвращения Соболева в Москву для продолжения реабилитации после операции
-
Куман определился с будущим Брейтуэйта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24