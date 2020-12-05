Агент Мусы опроверг подписание контракта с "Галатасараем"

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Агент Мусы опроверг подписание контракта с "Галатасараем"

Тони Харрис, агент бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусы, заявил, что информация о заключении контракта между его клиентом и "Галатасараем" не соответствует действителньости.

"Просто слухи... Муса не подписывал контракт ни с одним из клубов, но скоро это произойдёт", - сказал агент.

Напомним, что нигериец перейдёт в новый клуб бесплатно, поскольку является свободным агентом.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18, сыграл 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 ассиста.

Не пропустите: Агент Мусы отреагировал на информацию о договорённости с ЦСКА. | http://soccernews.ru
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