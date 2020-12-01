Агент Мусы отреагировал на информацию о договорённости с ЦСКА

Тони Харрис, агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы, дал понять, что окончательное решение о будущем его клиента пока не принято.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист уже договорился о возвращении в ЦСКА, отклонил при этом более выгодное предложение "Галатасарая".

"Это неправда, что Ахмед отказался переходить в "Галатасарай". Вариант с "Галатасараем" ещё существует, мы ведём переговоры. Всё решится на следующей неделе. Заинтересован ли ЦСКА в услугах Мусы? Я не могу комментировать интерес других клубов, потому что мы находимся в переговорах сейчас", - сказал агент.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18, сыграл 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 ассиста.

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