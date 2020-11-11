Агент Мусы отреагировал на информацию о возможном возвращении нигерийца в ЦСКА

Тони Харрис, агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в московский ЦСКА.

"Все, что я могу вам сказать, это то, что контакт был, но в данный момент еще не принято решение о будущем Мусы", — приводит слова Харриса "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что ЦСКА начал переговоры с 28-летним Мусой, который является свободным агентом, так как главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко недоволен аргентинским нападающим команды Адольфо Гайчем.

Напомним, что Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а в 2018 году.

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