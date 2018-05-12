Агент Мусы прокомментировал будущее своего клиента

Уильям Давила, агент форварда ЦСКА Ахмеда Мусы, прокомментировал будущее своего клиента.

"Могу лишь подтвердить, что Муса не вернётся в "Лестер". Сейчас мы ведём диалог с несколькими клубами, но пока не знаем, с кем Ахмед подпишет контракт. ЦСКА - это клуб, близкий сердцу Мусы. Но давайте дождёмся Чемпионата Мира, а потом посмотрим, что будет" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что Муса склоняется к переезду в Турцию. | http://soccernews.ru