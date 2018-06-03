Агент: "На Эриксена претендует несколько топ-клубов Европы"

Агент полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена Мартин Шутс прокомментировал слухи о возможном уходе его клиента из клуба.

"Кристиан пытаются соблазнить многие клубы, но мы не можем называть их прямо сейчас. Могу только сказать, что в его подписании заинтересованы несколько топ-клубов Европы", - цитирует агента TuttoMercatoWeb.

В завершившемся сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

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