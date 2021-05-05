Агент Наби Кейта назвал причину неудач хавбека в "Ливерпуле"

Фото: инстаграм Наби Кейта/Автор неизвестен

Малик Кебе, агент гвинейского "Ливерпуля" Наби Кейта, рассказал, почему у его клиента не удается заиграть в английском клубе.

"Вы увидите настоящего Кейта в тот день, когда Клопп поставит его на любимую позицию. Он является плеймейкером, а не тем, кто подчищает за другими", - написал Кебе в своем твиттере.

Кейта перешел в "Ливерпуль" летом 2018 года из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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