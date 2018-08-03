Агент намекнул на переход форварда "Милана" в "Локомотив"

Итальянский агент Людовико Спинози оценил вероятность перехода в "Локомотив" колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакки.

"Милан" точно хочет продать колумбийца. У клуба почти не осталось средств после сделок с "Ювентусом" по Кальдаре, Бонуччи и Игуаину. Сейчас красно-черные будут только продавать", - приводят слова Спинози российские СМИ.

В прошлом сезоне 31-летний Бакка выступал на правах аренды за "Вильярреал", провел за клуб 35 матчей и забил 15 голов.

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