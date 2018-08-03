Агент намекнул на переход форварда "Милана" в "Локомотив"

Теги миланлокомотив москвакарлос бакка

Агент намекнул на переход форварда "Милана" в "Локомотив"

Итальянский агент Людовико Спинози оценил вероятность перехода в "Локомотив" колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакки.

"Милан" точно хочет продать колумбийца. У клуба почти не осталось средств после сделок с "Ювентусом" по Кальдаре, Бонуччи и Игуаину. Сейчас красно-черные будут только продавать", - приводят слова Спинози российские СМИ.

В прошлом сезоне 31-летний Бакка выступал на правах аренды за "Вильярреал", провел за клуб 35 матчей и забил 15 голов.

Не пропустите: "Локомотив" нацелился на ведущего форварда "Рубина". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов