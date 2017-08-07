Агент намекнул на уход Хави Гарсии из "Зенита"

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Агент намекнул на уход Хави Гарсии из "Зенита"

Мануэль Гарсия Килон, являющийся агентом хавбека "Зенита" Хави Гарсии, рассказал о ситуации с возможным уходом футболиста из клуба.

"За последние дни ничего не поменялось. Хави Гарсия все еще футболист "Зенита", но на этой неделе я ожидаю изменений" - приводят слова агента российские СМИ.

В новом сезоне Гарсия провел три матча, однако результативными действиями не отличился.

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