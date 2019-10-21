Агент намерен трудоустроить Ибрагимовича в его бывший клуб
Мино Райола, агент шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, предложил услуги своего клиента миланскому "Интеру", сообщает Il Giornale.
По сведениям издания, итальянский клуб пока не дал ответа на предложение. Контракт форварда с американцами истекает в конце года, поэтому в январе он может перейти в новый клуб бесплатно.
Ибрагимович ранее выступал за "Интер" с 2006 по 2009 годы. В составе "нерадзурри" он провел 117 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 30 результативных передач. В нынешнем сезоне 38-летний швед провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 30 матчей в чемпионате МЛС, забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|7
|11
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Лечче
|8
|7
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4