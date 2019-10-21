Агент намерен трудоустроить Ибрагимовича в его бывший клуб

Мино Райола, агент шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, предложил услуги своего клиента миланскому "Интеру", сообщает Il Giornale.

По сведениям издания, итальянский клуб пока не дал ответа на предложение. Контракт форварда с американцами истекает в конце года, поэтому в январе он может перейти в новый клуб бесплатно.

Ибрагимович ранее выступал за "Интер" с 2006 по 2009 годы. В составе "нерадзурри" он провел 117 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 30 результативных передач. В нынешнем сезоне 38-летний швед провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 30 матчей в чемпионате МЛС, забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.

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