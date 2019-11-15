Агент Намли прокомментировал информацию об интересе "Рубина"
Ревьен Канхай, агент полузащитника "Краснодара" Юнеса Намли, отрицает интерес к своему клиенту со стороны казанского "Рубина".
"Я ничего не знаю об интересе "Рубина". Но есть шанс, что Юнес покинет "Краснодар" зимой", - сказал агент.
"Краснодар" купил Намли летом у "Зволле" за 2 миллиона евро, заключив с игроком контракт до 2023 года.
В текущем сезоне 25-летний датчанин провёл за "быков" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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