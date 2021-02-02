Агент нападающего "Шеффилда" высказался об интересе со стороны ЦСКА

Джонатан Маарек, агент форварда "Шеффилд Юнайтед" Лисы Муссе, высказался об интересе ЦСКА.

"Сейчас Муссе счастлив в "Шеффилде", однако никогда не знаешь, что случится завтра", - приводит слова агента Sport24.

В этом сезоне 24-летний француз из-за повреждения смог сыграть всего семь матчей.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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