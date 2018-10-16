Агент назвал цену на де Лигта

Известный агент Мино Райола назвал цену на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, представитель 19-летнего бека нидерландского гранда рассчитывает в будущем продать своего клиента за сумму в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне де Лигт забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за "Аякс". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, в борьбе за де Лигта и де Йонга определился фаворит. | soccernews.ru