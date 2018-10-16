Агент назвал цену на де Лигта

Теги аяксмино райоламаттейс де лигт

Агент назвал цену на де ЛигтаИзвестный агент Мино Райола назвал цену на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, представитель 19-летнего бека нидерландского гранда рассчитывает в будущем продать своего клиента за сумму в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне де Лигт забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за "Аякс". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, в борьбе за де Лигта и де Йонга определился фаворит. | soccernews.ru

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