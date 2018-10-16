Агент назвал цену на де Лигта
Известный агент Мино Райола назвал цену на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, информирует Le 10 Sport.
Так, по сведениям источника, представитель 19-летнего бека нидерландского гранда рассчитывает в будущем продать своего клиента за сумму в 80 миллионов евро.
В текущем сезоне де Лигт забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за "Аякс". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.
Напомним, в борьбе за де Лигта и де Йонга определился фаворит. | soccernews.ru
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|Фортунна Ситтард
|17
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|Херенвен
|17
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|АДО Ден Хааг
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|Виллем II
|17
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|13
|Эммен
|17
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|Эксельсиор
|18
|16
|15
|Гронинген
|17
|15
|16
|Зволле
|17
|15
|17
|НАК Бреда
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|Де Графсхап
|17
|12