Агент назвал четыре клуба, которым интересен Кавани

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Агент назвал четыре клуба, которым интересен Кавани

Гильельмоне Кавани, брат и агент нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сделал заявление о будущем своего звёздного родственника.

Напомним, что летом уругваец станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

"Честно говоря, произойти может всё что угодно. В Эдинсоне заинтересованы многие клубы. В частности, из Южной Америки. Это "Фламенго", "Палмейрас", "Интернасьонал" и "Бока Хуниорс". Контактов с "Наполи" пока не было", - приводит слова агента Calcio Napoli 1926.

В текущем сезоне 33-летний Кавани забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах в составе ПСЖ.

Не пропустите: "Наполи" определился с зарплатой для Кавани. | http://soccernews.ru
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