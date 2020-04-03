Агент назвал четыре клуба, которым интересен Кавани
Гильельмоне Кавани, брат и агент нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сделал заявление о будущем своего звёздного родственника.
Напомним, что летом уругваец станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
"Честно говоря, произойти может всё что угодно. В Эдинсоне заинтересованы многие клубы. В частности, из Южной Америки. Это "Фламенго", "Палмейрас", "Интернасьонал" и "Бока Хуниорс". Контактов с "Наполи" пока не было", - приводит слова агента Calcio Napoli 1926.
В текущем сезоне 33-летний Кавани забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах в составе ПСЖ.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13