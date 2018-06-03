Агент назвал оскорбительным предложение "Монако" по Головину
Известный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что "Монако" предложил 17 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина.
"17 миллионов евро – неприятно мало, оскорбление для Головина. Пусть не тратят время. Думаю, Евгений Гинер даже не будет с ними разговаривать. Этот игрок стоит гораздо больше, учитывая то, сколько сейчас денег в футболе. 17 миллионов – это не его цена.
Она должна составить 25 миллионов евро и выше. А если он выступит здорово на Чемпионате Мира, то там могут быть и все 45 миллионов. На 17 миллионов я бы даже не отвлекался", - приводят слова Варги российские СМИ.
Ранее сообщалось, что 21-летний Головин также входит в сферу интересов "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
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|О
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|ЦСКА Москва
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|Спартак Москва
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|4
|Краснодар
|30
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Уфа
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|Арсенал Тула
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|8
|Динамо Москва
|30
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|Ахмат
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|39
|10
|Рубин
|30
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|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
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|Анжи
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|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13