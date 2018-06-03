Агент назвал оскорбительным предложение "Монако" по Головину

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Агент назвал оскорбительным предложение "Монако" по Головину

Известный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что "Монако" предложил 17 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"17 миллионов евро – неприятно мало, оскорбление для Головина. Пусть не тратят время. Думаю, Евгений Гинер даже не будет с ними разговаривать. Этот игрок стоит гораздо больше, учитывая то, сколько сейчас денег в футболе. 17 миллионов – это не его цена.

Она должна составить 25 миллионов евро и выше. А если он выступит здорово на Чемпионате Мира, то там могут быть и все 45 миллионов. На 17 миллионов я бы даже не отвлекался", - приводят слова Варги российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 21-летний Головин также входит в сферу интересов "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

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