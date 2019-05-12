Агент назвал позором отсутствие Бэйла в заявке "Реала"
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, назвал позором отсутствие своего клиента в заявке команды на матч 37-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад".
"Отсутствие Бэйла в заявке - это позор. Должен ли он остаться в "Реале", если его не включили в заявку в двух матчах подряд? Я надеюсь, что он продолжит играть за клуб. Впрочем, его будущее зависит от Зидана", - приводит слова Барнетта Goal.
Ранее сам Бэйл не раз заявлял, что хочет остаться в "Реала" до окончания срока контракта, который действует до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за королевский клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: В "Реале" придумали способ избавиться от Бэйла. | http://soccernews.ru
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|Атлетик Бильбао
|36
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|Реал Сосьедад
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|Эспаньол
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|Алавес
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|36
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