Агент назвал сроки восстановления хавбека ЦСКА Ахметова
Ираклий Гегечкори, агент полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова, сообщил, что футболист точно пропустит остаток нынешнего сезона после операции на плече.
"Точные сроки восстановления Ильзата после операции еще неизвестны. Врачи за ним наблюдают. Точно могу сказать только, что в этом сезоне он уже не выступит, но к началу следующего может успеть восстановиться. Это не такая тяжелая травма", – приводит слова Гегечкори Sport24.
22-летний Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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