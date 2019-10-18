Агент назвал сроки возвращения Кьеллини на поле

Давиде Липпи, агент защитника туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини, рассказал, когда ожидать возвращение его клиента в строй.

"Процесс выздоровления идёт положительно. Ежедневно он усердно работает. Когда я звоню ему, он меня успокаивает. Не знаю точную дату его возвращения, но это точно будет в новом году. Это может быть конец января, февраль или март, но он непременно восстановится к заключительной части сезона", - цитирует агента Football Italia.

Напомним, что 3 сентября Кьеллини перенёс операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена.

Обычно после подобного рода травм футболисты восстанавливаются не менее шести месяцев.

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