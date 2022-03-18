Агент назвал сроки возвращения Лунева в строй

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Агент назвал сроки возвращения Лунева в строй

Фото инстаграм Андрея Лунева

Стало известно, когда российский вратарь "Байера" Андрей Лунев окончательно восстановится после травмы.

"Восстановление идёт нормально, по опережающему графику. Сейчас Лунев уже тренируется на поле по индивидуальной программе. Скорее всего, через неделю, во время перерыва на сборные, Андрей вернётся в общую группу. Он может быть готов уже к матчу с "Гертой", - сказал агент голкипера Антон Смирнов.

В середине января Лунев перенес операцию на голеностопе, Прогнозируемые сроки восстановления - 6-10 недель.

Россиянин после перехода в "Байер" прошлым летом сыграл всего 1 матч в Лиге Европы.

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