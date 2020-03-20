Агент назвал сроки возвращения на поле форварда "Локомотива" Джорджевича

Стало известно, когда сможет вернуться на поле нападающий московского "Локомотива" Лука Джорджевич.

25-летний черногорец в октябре травмировал связки колена и с тех пор не играл.

"На период приостановки РПЛ Лука остался в Москве. Сейчас он восстанавливается. Лука будет здоров через два месяца", - сказал агент футболиста Игорь Глушевич.

Напомним, что прошлым летом "Локомотив" купил Джорджевича у "Зенита" за 2,5 миллиона евро. В составе "железнодорожников" он сделал 1 ассист в 5 матчах.

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