Агент назвал сумму, за которую "Спартак" может продать Зе Луиша



Паулу Барбоза, агент кабовердийского нападающего "Спартака" Зе Луиша, заявил, что его клиент может перейти в "Порту" за 12 миллионов евро.

"Со спортивной точки зрения понятно, что "Порту" очень хотел бы подписать Зе Луиша. Тем более его там хорошо знают. И считают, что он вписался бы в игровую философию команды. Думаю, что за 12 миллионов евро клубы могут договориться", - приводят слова Барбозы российские СМИ.

Ранее сообщалось, что португальский клуб предложил за форварда восемь миллионов евро. При этом "драконы" уже согласовали с Зе Луишем условия личного контракта. Впрочем, "Спартак" требует за игрока не менее 15 миллионов евро.

28-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. Всего он провел за московский клуб 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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