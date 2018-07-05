Агент назвал условие для ухода Роналду из "Реала"



Агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал информацию о том, что его клиент может сменить клуб.

"Если Роналду покинет "Реал", то он всегда будет благодарен клубу, президенту, команде, а также фанатам. Криштиану может сменить клуб только ради нового вызова в своей блистательной карьере", - приводит слова Мендеша Football Italia.

Ранее сообщалось, что 33-летний Роналду может перейти в "Ювентус" за 100 миллионов евро.

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