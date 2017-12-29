Агент: "Не думаю, что Кулибали перейдет в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситинаполикалиду кулибали

Агент: "Не думаю, что Кулибали перейдет в "Манчестер Сити"

Агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали Бруно Сатин считает, что его клиент не перейдет в "Манчестер Сити".

"Я уверен, что Кулибали может перейти в топ-клуб, но он счастлив в "Наполи" и хочет стать чемпионом с командой. Я слышал, что Гвардиоле нужен защитник. Но я думаю, что он ищет замену Компани, а не игрока стартового состава, которым является Кулибали", – приводит слова Сатина A Bola.

Стоит отметить, что интерес к 26-летнему Кулибали также интересуются "Барселона" и "Челси".

Не пропустите: "Барселона" опасается, что Умтити уедет в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов