Агент: "Не думаю, что Кулибали перейдет в "Манчестер Сити"

Агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали Бруно Сатин считает, что его клиент не перейдет в "Манчестер Сити".

"Я уверен, что Кулибали может перейти в топ-клуб, но он счастлив в "Наполи" и хочет стать чемпионом с командой. Я слышал, что Гвардиоле нужен защитник. Но я думаю, что он ищет замену Компани, а не игрока стартового состава, которым является Кулибали", – приводит слова Сатина A Bola.

Стоит отметить, что интерес к 26-летнему Кулибали также интересуются "Барселона" и "Челси".

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