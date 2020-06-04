Агент не исключил, что Бэйл завершит карьеру в "Реале"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сделал заявление о будущем валлийца в королевском клубе.

"Понятия не имею, сколько стоит Гарет. Я не могу определять это. Клубы сами решают, сколько готовы заплатить за него. Я могу лишь повторить, что Бэйл счастлив в Мадриде. У него здесь прекрасная жизнь. Не вижу причин, по которым он не мог бы завершить карьеру в "Реале". Это его жизнь. Он хочет финансово обеспечить себя, детей и даже внуков", - приводит слова агента Goal.com.

Напомним, что контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан ещё на два сезона. Его зарплата - 17 миллионов евро в год.

В составе "сливочных" 30-летний фланговый нападающий забил 105 голов в 249 матчах.

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