Агент не исключил переход Луана в "Спартак" в январе

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Агент не исключил переход Луана в "Спартак" в январе

Жаир Кайно Пейшото, агент форварда "Гремио" Луана Виейры, не исключил что его клиент в январе всё-таки перейдёт в "Спартак".

"Прошёл только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом за "Спартак", спрашивал, всё ли у него нормально с адаптацией. Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если "Спартак" обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность" - сказал агент.

Напомним, что прошлым летом Луан дважды отказал "Спартаку", так как ждёт предложения от европейского топ-клуба.

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