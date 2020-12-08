Агент не исключил возвращение Халка в Россию

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Агент не исключил возвращение Халка в Россию

Даниэль Лоренц, агент бывшего нападающего "Зенита" Халка, рассказал, можно ли ожидать, что его клиент продолжит карьеру в России.

Напомним, что в понедельник бразилец попрощался с "Шанхай СИПГ", за который выступал с 2016 года. Контракт футболиста истечёт в конце месяца и он станет свободным агентом.

"Халк завершил этот сезон. Если потом будет интерес из России, то мы его обсудим. Если говорить о новостях об интересе "Зенита", то со мной оттуда никто не контактировал", - сообщил агент.

34-летний Халк защищал цвета "Зенита" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

Не пропустите: "Будет лучшим". Кержаков высказался о возможном возвращении Халка в "Зенит". | http://soccernews.ru
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