Агент не советовал "Спартаку" покупать Ньянга

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Агент не советовал "Спартаку" покупать НьянгаИзвестный агент Шандор Варга считает, что за 18 миллионов евро у "Спартака" есть возможность купить более интересного футболиста, чем нападающего "Милана" Мбайе Ньянга

Я уверен, что если хорошо посмотреть, за такие деньги можно найти достойную кандидатуру. Вряд ли в английской премьер-лиге, но, допустим, в Португалии, Голландии хватает исполнителей, которые станут топ-бомбардирами в России. Конкретных фамилий сейчас не назову.

Вот за Смолова "Спартак" мог бы отдать все 25 миллионов. Российский паспорт, хорошая мотивация, он уже многое доказал. Вот это стало бы хорошим приобретением для красно-белых. Во всяком случае, его трансфер я оцениваю не ниже 25 миллионов", - сказал он.

Читайте: Ньянг готов перейти в "Спартак" | http://soccernews.ru 

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