Агент не советовал "Спартаку" покупать Ньянга
Известный агент Шандор Варга считает, что за 18 миллионов евро у "Спартака" есть возможность купить более интересного футболиста, чем нападающего "Милана" Мбайе Ньянга.
Я уверен, что если хорошо посмотреть, за такие деньги можно найти достойную кандидатуру. Вряд ли в английской премьер-лиге, но, допустим, в Португалии, Голландии хватает исполнителей, которые станут топ-бомбардирами в России. Конкретных фамилий сейчас не назову.
Вот за Смолова "Спартак" мог бы отдать все 25 миллионов. Российский паспорт, хорошая мотивация, он уже многое доказал. Вот это стало бы хорошим приобретением для красно-белых. Во всяком случае, его трансфер я оцениваю не ниже 25 миллионов", - сказал он.
Читайте: Ньянг готов перейти в "Спартак" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Момент истины для Карреры: "Спартак" встретится с "Локомотивом"
-
Незнающий поражений "Урал" примет ЦСКА
-
Неудобные "орлы": "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас" на "Энфилде"
-
Италия наступает: "Ювентус" начинает защиту титула с матча против "Кальяри"
-
Приключения "Юнайтед" на "Либерти": Смогут ли "лебеди" отобрать очки у команды Моуринью?
Лента новостей
-
Дракслер останется в ПСЖ
-
Лёв осудил поведение Дембеле
-
Полузащитник "Сампдории" Прат мог оказаться в одном из российских клубов
-
ПСЖ определился с заменой Матюиди
-
Хенесс: "Дембеле стоит гораздо меньше 130 миллионов евро"
-
"Вест Бромвич" назвал сумму, за которую готов отпустить Эванса в "Манчестер Сити"
-
Итурбе станет игроком "Тихуаны"
-
"Бешикташ" хочет бесплатно подписать Виду
-
Сигурдссон прокомментировал стоимость своего трансфера
-
Ковачич и Роналду не участвовали в тренировке "Реала"
-
Стали известны детали последнего предложения "Барселоны" по Коутиньо
-
Барцальи поделился мнением об уходе Бонуччи
-
"Челси" хочет купить Кандреву
-
"Эвертон" интересуется Хименесом
-
Фурсенко верит в выход "Зенита" в групповой этап Лиги Европы
-
"Ювентус" нацелился на Санчеша
-
"Зенит" и "Валенсия" могут обменяться игроками
-
Тошич продолжит карьеру в Сербии
-
Натхо: "В игре с "Уралом" легко нам не будет"
-
Доннарумма: "Скажем сразу, что я вообще не думаю о деньгах"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аталанта
|0
|0
|2
|Беневенто
|0
|0
|3
|Болонья
|0
|0
|4
|Кальяри
|0
|0
|5
|Кьево
|0
|0
|6
|Кротоне
|0
|0
|7
|Фиорентина
|0
|0
|8
|Дженоа
|0
|0
|9
|Хеллас Верона
|0
|0
|10
|Интер Милан
|0
|0
|11
|Ювентус
|0
|0
|12
|Лацио
|0
|0
|13
|Милан
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Рома
|0
|0
|16
|СПАЛ
|0
|0
|17
|Сампдория
|0
|0
|18
|Сассуоло
|0
|0
|19
|Торино
|0
|0
|20
|Удинезе
|0
|0