Агент: "Не столь важно, в какую именно топ-лигу переедет Чалов"

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Агент: "Не столь важно, в какую именно топ-лигу переедет Чалов"

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, ответил на вопросы об интересе зарубежных клубов к своему клиенту.

"Чалов привлёк внимание команд из нескольких стран, но самое серьёзное предложение пришло из Англии минувшим летом. Думаю, все знают, о каком клубе идёт речь. АПЛ или другие чемпионаты? Самое главное - чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет - не столь важно", - сказал агент.

Летом 2019 года 25 миллионов евро за Чалова предлагал "Кристал Пэлас", но ЦСКА отказался отпускать своего лидера.

В текущем сезоне 22-летний форвард провёл за армейцев 31 матч, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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