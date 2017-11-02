Агент: "Не знаю, продаст ли "Зенит" Кришито зимой в "Наполи"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется "Наполи".

"Мне жаль, что "Наполи" потерял из-за травм Милик и Гулям. Думаю, что они зимой выйдут на трансферный рынок. "Наполи" хотел купить Кришито очень давно. Это было еще до переезда в Россию. Пока Доменико не продлил контракт с "Зенитом", но не уверен, что его продадут в "Наполи" в январе", - приводит слова Д'Амико Football Italia.

Стоит отметить, что контракт 30-летнего Кришито с "Зенитом" истекает летом 2018 года.

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