Агент: "Неймар несчастлив в ПСЖ"
Пини Захави, агент бразильского нападающего ПСЖ Неймара, заявил, что его клиент хочет покинуть парижский клуб.
"Неймар несчастлив в ПСЖ", - приводит слова Захави Culture PSG.
Ранее сообщалось, что форвард хочет вернуться в своей бывший клуб "Барселону". При этом агент провел также переговоры с "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".
ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара, но только за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.
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|Команда
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|38
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|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
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|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
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|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27