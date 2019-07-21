Агент: "Неймар несчастлив в ПСЖ"

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Агент: "Неймар несчастлив в ПСЖ"
Пини Захави, агент бразильского нападающего ПСЖ Неймара, заявил, что его клиент хочет покинуть парижский клуб.

"Неймар несчастлив в ПСЖ", - приводит слова Захави Culture PSG.

Ранее сообщалось, что форвард хочет вернуться в своей бывший клуб "Барселону". При этом агент провел также переговоры с "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".

ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара, но только за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Не пропустите: Неймар подвергся выговору при всей команде. | http://soccernews.ru

 
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